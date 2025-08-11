El colector de la alameda de Aldán se renovará ya con un tubo flexible por el interior del viejo

El colector de saneamiento bajo la alameda de Aldán, en hormigón, está muy deteriorado y presenta filtraciones en las juntas y conexiones de pluviales que incrementan el caudal que llega al pozo de bombeo. Un problema cuya solución pasa por renovarlo, y el Concello de Cangas ya ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPPO) el anteproyecto, que está en exposición pública durante el mes de agosto antes de ejecutar a continuación las obras a cargo del plan de inversiones de la empresa concesionaria del servicio del ciclo integral del agua. El documento definitivo, elaborado por Esinpro SL, presenta sensibles diferencias con respecto a la memoria valorada fechada en enero. La más llamativa es que se renuncia a levantar la vieja tubería y se aprovechará para colocar un tubo flexible por su interior, lo que evita excavaciones y movimientos de tierras y reduce el presupuesto de ejecución, que es de 20.070 euros frente a los 31.411 euros previstos. También el plazo, que es de un mes.

El actual colector discurre a una profundidad de entre 2,5 y 3 metros y presenta una conexión de pluviales procedente de un sumidero en la carretera PO-315. «Existe, probablemente, una segunda conexión a un pozo oculto», explican los técnicos, atendiendo a las imágenes captadas por una cámara de vídeo. Añaden que las conexiones de pluviales provocan un incremento importante del caudal en época de lluvias, «ya que drenan toda la escorrentía de ese tramo del vial PO-315». También que algunas juntas del colector se encuentran abiertas, «lo que hace que entre agua de mar en los momentos de marea alta».

El trazado del colector presenta cuatro «particularidades» que se han tenido en cuenta a la hora de analizar las alternativas: discurre bajo la zona ajardinada de la alameda, se encuentra por debajo del nivel freático, puede entrar en carga con mareas altas y los trabajos afectar la estructura de la terraza existente. En consecuencia, «la alternativa de ejecutar una excavación a cielo abierto, retirar el colector y colocar otro de PVC se ha descartado por los riesgos evidentes que presenta desde el punto de vista técnico y de seguridad», justifican los técnicos, y optan por una alternativa «técnicamente más adecuada y con una mejor relación coste-eficacia», que es la rehabilitación interior del colector existente mediante una manga de fibra de vidrio y redes de poliéster.

De acuerdo con el proyecto que ya está en exposición pública y a expensas de recibir alegaciones, la actuación incluye la colocación de 60 metros de manga interior para la rehabilitación del tramo de colector. Este sistema «evita la ejecución de excavaciones, ya que mantiene el colector existente en su posición, dejándolo como soporte a una manga plástica que se introduce por su interior, desde los pozos de registro».

«Aforramos obra, cartos e prazos» , celebran los representantes municipales, que confían en que esta actuación inmediata elimine parte de los vertidos de residuos contaminantes a la ría de Aldán.