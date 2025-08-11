Las cofradías acusan a Mulleres Salgadas de «crear división e crispación»

La Federación de Confrarías de Pontevedra quiere salir al paso del «ataque constante» de la Asociación Mulleres Salgadas, críticas en las que pone en tela de juicio el funcionamiento de los pósitos y de las federaciones así como la gestión de los patrones/as mayores. «O seu obxectivo non é o de pretender visualizar o empoderamento das mulleres do mar, senón máis ben crear división e crispación no sector», asegura la federación de Pontevedra en un comunicado firmado por su presidente y patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas.

Desde el conjunto de las cofradías de Pontevedra argumentan que el sistema de elección de cargos en los pósitos supone uno de los sufragios «máis democráticos» ya que se articula en listas abiertas, respetando la paridad entre empresarios y trabajadores y la proporcionalidad de los sectores productivos que forman parte de cada cofradía. «Debería dar o mesmo que o cargo de patrón maior ou presidente recaía nun home ou nunha muller: o importante é que este ou esta defenda por igual os intereses e o benestar de todos/as afiliados/as da confraría ou federación», sostienen.

La federación de Pontevedra considera «cansina» la actitud de Mulleres Salgadas porque «as súas descualificacións e e ofensas son sistemáticas». En este sentido, José Manuel Rosas reivindica que las cofradías «son as que velan polo benestar presente e a viabilidade futura do sector, poñendo enriba da mesa propostas de solución, con traballo e dedicación constantes». Concluye que su objetivo no es buscar «ningún tipo enfrontamento ou debate» con Mulleres Salgadas, sino que «unicamente pedimos respecto ás confrarías e, xa que logo, a todo o sector da pesca artesanal e do marisqueo. Homes e mulleres sen distinción».