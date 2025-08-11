Circo Chosco presenta «Tavole» en la Praza Massó

El circuito cultural +Escénicas de la Diputación de Pontevedra trae mañana a Bueu a la compañía Circo Chosco para presentar su espectáculo «Tavole» para un público familiar. Será a las 20.30 horas en la Praza Massó y la historia tiene como protagonistas a dos personajes con un ritmo vertiginoso y un montón de mesas, que los llevará a situaciones tanto cotidianas como surrealistas.