César Pérez Gellida presenta «Nada bueno germina» hoy en Bueu
La presentación será a las 21.00 horas en el Centro Social do Mar
REDACCIÓN
Bueu
El escritor y Premio Nadal 2024, César Pérez Gellida, presenta hoy en Bueu su nueva novela, «Nada bueno germina». El evento, organizado por la Librería Miranda, será a las 21.00 h en el Centro Social do Mar. El autor ganó el Premio Nadal por su anterior novela, «Bajo tierra seca», y este nuevo libro da continuidad a esa historia. De hecho, el título completa una declaración de uno de los protagonistas en la anterior novela: «Bajo tierra seca nada bueno germina».
