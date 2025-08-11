César Pérez Gellida presenta «Nada bueno germina» hoy en Bueu

La presentación será a las 21.00 horas en el Centro Social do Mar

La anterior visita de César Pérez Gellida a Bueu para presentar &quot;Bajo tierra seca&quot;

La anterior visita de César Pérez Gellida a Bueu para presentar "Bajo tierra seca" / Gonzalo Núñez 

REDACCIÓN

Bueu

El escritor y Premio Nadal 2024, César Pérez Gellida, presenta hoy en Bueu su nueva novela, «Nada bueno germina». El evento, organizado por la Librería Miranda, será a las 21.00 h en el Centro Social do Mar. El autor ganó el Premio Nadal por su anterior novela, «Bajo tierra seca», y este nuevo libro da continuidad a esa historia. De hecho, el título completa una declaración de uno de los protagonistas en la anterior novela: «Bajo tierra seca nada bueno germina».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents