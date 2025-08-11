César Pérez Gellida presenta «Nada bueno germina» hoy en Bueu

El circuito cultural +Escénicas de la Diputación de Pontevedra trae mañana a Bueu a la compañía Circo Chosco para presentar su espectáculo «Tavole» para un público familiar. Será a las 20.30 horas en la Praza Massó y la historia tiene como protagonistas a dos personajes con un un ritmo vertiginoso y un montón de mesas, que los llevará a situaciones tanto cotidianas como surrealistas.

El escritor y Premio Nadal 2024, César Pérez Gellida, presenta hoy en Bueu su nueva novela, «Nada bueno germina». El evento, organizado por la Librería Miranda, será a las 21.00 h en el Centro Social do Mar. El autor ganó el Premio Nadal por su anterior novela, «Bajo tierra seca», y este nuevo libro da continuidad a esa historia. De hecho, el título completa una declaración de uno de los protagonistas en la anterior novela: «Bajo tierra seca nada bueno germina».