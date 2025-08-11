Bueu tendrá una pista exterior cubierta durante la obra del pabellón de Beluso

El Concello de Bueu apura los trámites para poder empezar cuanto antes la obra de reforma del pabellón de Beluso. Un proyecto que supondrá una alteración en los entrenamientos de los clubes deportivos, en especial el Bueu Atlético de balonmano y la Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu. Para intentar paliar el hecho de que durante varios meses no se podrán usar las instalaciones de Beluso se colocará una pista exterior cubierta en la explanada del pabellón polideportivo Pablo Herbello, en Bueu.

El gobierno local mantuvo reuniones con los clubes implicados, que en principio han acogido de manera positiva esta alternativa. La cancha tendrá unas dimensiones de 40 metros de largo por 20 de ancho, por lo que sería apta tanto para el balonmano como para el fútbol sala.

El concejal de Facenda, Subvencións e Contratación Pública, Xosé Leal, y el de Deportes, Ricardo Verde, trasladaron que la instalación se acometería una vez que concluyan las obras de pavimentado del aparcamiento del pabellón de Bueu, que se ejecutarán en los próximos días. La previsión es que esos trabajos, que ya están adjudicados, puedan estar concluidos a finales de agosto o principios de septiembre.

El exterior del pabellón de Beluso, cuyas obras de reforma comenzarán en unos días. / Santos Álvarez

En paralelo, desde el Concello también se gestiona la alternativa de poder utilizar temporalmente infraestructuras deportivas de otros concellos y en este sentido agradecen la colaboración brindada por el concejal de Deportes de Cangas, Eugenio González.

El comienzo de los trabajos para la reforma del pabellón de Beluso, presupuestada en 1,7 millones de euros, está previsto para la segunda quincena de agosto. El gobierno local acaba de adjudicar el contrato para la dirección facultativa y la empresa contratista presentó hace unos días el plan de seguridad y salud, que debe ser aprobado por los técnicos municipales. El alcalde, Félix Juncal, mantuvo varias conversaciones con el jefe de obra y está convencido de que los trabajos pueden estar concluidos dentro del plazo establecido. El Concello debe justificar una subvención de 700.000 euros por parte de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia durante el mes de noviembre. «Estaremos especialmente pendentes de que a obra se executa nos prazos que necesitamos», apunta. La adjudicataria es Proyecon Galicia, que acaba de realizar la obra del Museo Massó, y su oferta incluía una rebaja de 270.000 euros en el prespuesto, para dejarlo en casi 1.480.000 euros.

Desde principios de agosto ya no hay actividad deportiva en el pabellón de Beluso y el personal municipal está retirando todo el material que se pueda reaprovechar.