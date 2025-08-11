Arte efímero de Bueu en la Catedral de Mondoñedo y Betanzos

Los integrantes de la Asociación Cultural Alfombras de Bueu y del Grupo Cidae Galicia [Coordinadora Internacional de Entidades de Alfombristas de Arte Efímero] se han desdoblado este fin de semana para llevar una muestra del trabajo del arte efímero de la localidad a la plaza de la Catedral de Mondoñedo y a Betanzos. Unas alfombras que se vinculan a la feria medieval mindoniense y al 150 anivesario del lanzamiento del globo de Betanzos, en el marco de sus fiestas de San Roque.

La primera parada de los alfombristas de Bueu fue el viernes en Mondoñedo. Delante de la catedral se confeccionaron dos mantos diseñados por el arquitecto Manuel Alonso, cada uno de ellos de 5x5 metros. Esas alfombras representaban el escudo del obispo Fernando García Cadiñanos y el rosetón gótico de la fachada del templo catedralicio. En su elaboración se emplearon conchas marinas en diferentes texturas, vegetales, semillas y flores. «La confección contó con la presencia y apoyo del obispo, así como la colaboración de los usuarios del Centro Asistencial San Pablo y San Lázaro de Mondoñedo, reflejando el compromiso del grupo con el alfombrismo social e inclusivo», explica la presidenta de la asociación bueuesa, Carmen Santos.

El sábado la parada fue en Betanzos, que celebra sus fiestas patronales en honor a San Roque y que coinciden con el 150 aniversario del lanzamiento del globo aeroestático de la localidad. En este caso se elaboró una alfombra de 9x6 metros a partir de un diseño original de Luis Galán, ganador del concurso para esta celebración, y que Manuel Alonso adaptó al formato de arte efímero.

Esa composición recogía el icónico globo de Betanzos, las galerías de las casas frente a la Plaza de Hermanos García Naveira, la torre de la iglesia de Santo Domingo y el escudo de la localidad. En su elaboración participaron usuarios de la Fundación Hospitalarias Betanzos junto a alfombristas procedentes de diversas localidades gallegas del Grupo Cidae Galicia.

Dos intervenciones para mantener viva «una tradición centenaria que se proyecta hacia el futuro con un enfoque sostenible, social e inclusivo», concluye Carmen Santos.