Un fin de semana de música, fiesta y solidaridad

La jornada de ayer en Cangas se llenó de música por el Satur-day Fest, con escenarios en la Alameda Vella, en los jardines de O Señal y en Ojea. Los dos primeros espacios acogieron actuaciones de los djs Dummy Records y Akindofsamu y el grupo Gereasy Belly durante la hora del vermú. Por la noche, en Ojea se pudieron disfrutar los conciertos de Jade4, The Lelli Kelly’s, The Bo Derecks, Matt Pascale and the Stomps y Family Folks. A parte de la música, hubo un mercadillo artesano y furgonetas con comida o «foodtrucks».

La oferta musical se completó con un concierto de la Banda de Música Belas Artes de Cangas en la Praza da Constitución.

La programación festiva en Cangas ayer tenía su extensión en Vilanova, donde se celebraban las fiestas de San Lourenzo. Y no había mejor sitio que el entorno de la playa de Areabrava, que acogió la «Bravafest».

Entre tantas actividades no podía faltar la aportación solidaria. Cáritas de Aldán, Darbo y O Hío organizan este fin de semana su decimoquinta feria solidaria, con una gran variedad de productos y artículos. El rastrillo es en el entorno de la iglesia y hoy seguirá abierto todo el día.

En Bueu la Asociación Cultural Novos Ventos organizó su IV Encontro da Música Tradicional Galega, en el aparcamiento frente a la Casa do Pobo de Beluso. Hubo un mercadillo, actividades para todos los públicos y un festival con la Asociación Cultural Carballido, Retrouso de Cela y A Quinta Ferreña, Novos Ventos y Ardentía. El objetivo era recaudar fondos para poder costear el viaje que realizará Novos Ventos en octubre a Alemania para actuar en el 50 aniversario del centro gallego de Esslingen.