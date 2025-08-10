La presunta estafa en el alquiler de una casa en Ons ya supera las 15 denuncias

Justo una semana después de que la Guardia Civil sacase a la luz una investigación por un presunto delito de estafa continuada por parte de una vecina de Bueu que alquilaba la vivienda de su familia en Ons el número de denuncias sigue aumentando. Y lo más probable es que siga creciendo en las próximas semanas. En la actualidad el puesto de la Guardia Civil de Marín, que es quien asume la investigación, ha recibido más de una quincena de denuncias de personas que habían alquilado la vivienda y que al llegar se encontraron que ya estaba ocupada.

Todo indica que ese número aúnseguirá creciendo. FARO tiene constancia a través de diversas fuentes que hay grupos que tenían una reserva para fechas concretas de lo que queda de agosto, casi siempre pagadas con antelación. Unas estancias de las que difícilmente podrán disfrutar. «Las personas que tengan reservada la vivienda deben saber que no tiene licencia para alojamientos turísticos, así que lo más recomendable es interponer denuncia ante la Guardia Civil», explican fuentes oficiales de la Comandancia de Pontevedra.

Los investigadores tienen constancia de que el alquiler de la vivienda ya se realizaba al menos desde el verano pasado, aunque en aquel momento no trascendió ningún problema. Desde la Guardia Civil remarcan que la investigada se enfrenta a un posible delito de estafa continuada y por tanto se han abierto diligencias contra ella, que deberá acudir a declarar a los juzgados de Marín en cuanto sea requerida. Y recuerdan a la ciudadanía que los únicos lugares en los es posible alojarse con plenas garantías son las pensiones Casa Acuña y Casa Checho, así como el camping de Chan da Pólvora.

Una visita guiada al yacimiento de Castelo dos Mouros, en la isla de Ons / Parque Nacional Illas Atlánticas

[object Object] Visitar la isla de Ons se ha convertido también en una misión casi imposible. No llega a los extremos de Cíes, donde no es posible conseguir una autorización al menos hasta el 29 de agosto, pero el archipiélago de Bueu acumula ya casi 20 días consecutivos con el cartel de «no hay billetes». Una situación que se prolongará al menos hasta el jueves 21 de agosto. Todo indica que aún serán más días ya que ese fin de semana es el de las fiestas de San Xaquín, una de las fechas con mayor afluencia a la isla, sobre todo por parte de la comunidad isleña y sus familias. La isla bueuesa cuenta con un tope de 1.300 visitantes diarios frente a los 1.800 del caso de Cíes. Cuando visitar el archipiélago de la ría de Vigo se convierte en imposible muchas personas optan por descubrir Ons, que está menos masificado. Entre las opciones para pernoctar en esta isla destaca la zona de acampada de Chan da Pólvora, pero sus responsables explican que no hay plazas disponibles hasta la segunda quincena de agosto. En lo que respecta a Cíes, quienes quieran visitarla en este mes de agosto y todavía no dispongan de reserva lo van a tener difícil y deberán apurarse. Ya solo hay plazas disponibles para el domingo 31. En la central de reservas de la Xunta ayer por la tarde había disponibles unas 800 autorizaciones.

Las instalaciones de la nueva depuradora de la isla de Ons. / Fdv