El PP dice que el tripartito de Cangas aún no tramitó con Portos el espacio para las Festas do Cristo

A dos semanas de comenzar las celebraciones y a solo unos días de cerrar el plazo de presentación de solicitudes para instalar las atracciones feriales de las Festas do Cristo, el Concello de Cangas aún no ha solicitado el espacio a Portos de Galicia, titular de la mayoría de terrenos comprendidos entre el puerto deportivo y la Capela do Hospital donde se asientan. Tampoco ha presentado el preceptivo plan de seguridad, advierte el grupo municipal del PP, que dice haberse interesado por el asunto al «no conocer absolutamente nada sobre la planificación» de los principales festejos de Cangas y preguntar el ente autonómico sobre ello.

«Nuestra sorpresa viene al respondernos Portos que el Concello no ha presentado ninguna solicitud, por lo que tampoco existe una memoria con un plan de emergencias, planificación y evacuación en caso de existir algún problema», señalan los populares, y añaden que el propio vigilante reconoce que ha puesto a su director al tanto de esta ausencia de noticias sobre Cangas, «pues nuestras fiestas ocupan un amplio espacio portuario y que además las atracciones que se instalan en esa zona son de alto consumo y de tamaño considerable». Muestran «perplejidad», por esa «falta de planificación» que atribuyen a la desidia e incapacidad de gestión del gobierno tripartito (BNG, PSOE, EU).

El PP urge a formalizar la solicitud y la memoria técnica «con planos detallados de cada espacio ocupado» por las atracciones, la separación entre ellas o los planes de evacuación en caso necesario. Constatan «lo que siempre decimos y piensan muchos vecinos: estamos ante un gobierno de foto e improvisación, cuando toca trabajo de despacho, están ausentes o desaparecidos, y siempre habrá algún técnico al que culpar».