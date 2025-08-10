El parque de bomberos de O Morrazo necesita obras por más de 760.000 euros y supera los 90 días de cierre

El Consorcio Provincial de Bombeiros de Pontevedra está integrado por los parques comarcales de O Morrazo (en Bueu), Vilagarcía, Ribadumia y O Porriño. Estas cuatro instalaciones necesitan profundas obras de reforma y para resolver deficiencias, cuyo coste estimado globla supera los 2,9 millones de euros.

En el caso de las dotaciones situadas en el polígono industrial de Castiñeiras la previsión oscila entre los 500.000 y los 800.000 euros, con una propuesta orientativa de más de 760.000 euros. Un parque comarcal que en apenas unos días cumplirá 19 años de servicio y que en lo que va de 2025 sigue acumulando días de cierre. Ayer hubo uno más, con lo que ya se alcanzan 94 jornadas de cierre total o parcial.

La Diputación adjudicó a la empresa Tecsenplan SLP la redacción de los proyectos básicos y de ejecución para los cuatro parques provinciales. Un trabajo que parte de unas inspecciones realizadas por el Servizo de Arquitectura de la institución privincial en diciembre de 2023. En esas visitas se constataron una serie de deficiencias y averías que ya habían sido localizadas entre diciembre de 2018 y septiembre de 2019, trasladadas a la entonces empresa concesionaria del servicio para su reparación, «se ben non se obtivo ningún resultado», se recoge en el informe técnico que se toma como base para la redacción de los proyectos de mejora.

Fachada parque de bomberos de O Morrazo, en el polígono de Castiñeiras, en Bueu. / Deputación de Pontevedra

Según ese documento, la intervención en el parque comarcal de O Morrazo sería la segunda más costosa, solo superada por los casi 870.000 de Ribadumia, y seguida por los 714.000 euros de Vilagarcía y los casi 610.000 euros de O Porriño. No obstante, los servicios técnicos de la Diputación subrayan que en todos los casos son estimaciones orientativas y la inversión definitiva dependerá del trabajo encomendado a Tecsenplan.

En el caso concreto del parque situado en Bueu se plantea una actuación integral para mejorar su enolvente y garantizar su estanquidad. A ello se une la necesidad de «revisar novamente a distribución interior, creando salas adecuadas para as instalacións, almacenaxe, espazo de transición, lavandería e estancias vivideira, onde se solicita unha redistribución na cociña e salón que permita máis almacenaxe, así como a creación dun novo dormitorio».

Unas instalaciones inauguradas en 2006, en una parcela de 2.700 metros cuadrados

Las instalaciones de Bueu se inauguraron en agosto de 2006, sobre una parcela de más de 2.700 metros cuadrados, donde se construyó un inmueble que ocupaba algo más de 500 metros cuadrados y una superficie construida de casi 700 metros cuadrados. El listado de necesidades incluye una revisión y, en caso de ser necesario, sustitución de instalación eléctrica, niveles de luz, calefacción/climatización, evacuación de pluviales y fecales o la revisión de los portones de salida, entre otros aspectos.

En lo que respecta al propio edificio y su envolvente se plantea una larga serie de medidas: revisión de la estructura portante para identificar las causas de las deficiencias y grietas y su resolución; aislamiento de la fachada y mejora o sustitución de la cubierta; renovación de las carpintería, en especial en el caso del muro cortina del acceso principal, «valorando a súa eliminación se se considera preciso»; o garantizar la ventilación y renovación de aire en almacenes y salas.

El informe incluye también una propuesta de redistribución interior del edificio. El listado incluye la creación de un espacio transición en los vestuarios, con una zona «limpia» y otra de «sucio», situada entre las cocheras y los vestuarios; una sala específica para la lavandería con ventilación y espacio suficiente para colgar y secar el vestuario; crear un almacén específico ventilado para bidones de productos; reparación de los daños interiores y repintado; cerrar el hueco de la escalera en la planta alta; habilitar un nuevo dormitario; unificar el espacio cocina-comedor; cerrar el espacio contiguo a la escalera en la planta baja para generar un cuarto de limpieza adecuadamente ventilado y enmendar las deficiencias detectadas en los aseos y vestuarios.

El presupuesto desglosado también prevé la dotación de una instalación fotovoltaica valorada en 20.000 euros.

Bueu, Vilagarcía y Ribadumia: edificios de características similares e idénticos problemas

El informe técnico del Servizo de Arquitectura de la Diputación constata que los parques de Bueu, Vilagarcía y Ribadumia cuentan con una estructura constructiva similar, por lo que presentan patologías y deficiencias de «idénticas características», como humedades, variabilidades térmicas de importancia, y las cubiertas y muros cortina de los accesos principales cuentan con filtraciones de agua y aire. Una serie de problemas que se concluye que están vinculados a «deficiencias na súa configuración, execución e falta de mantemento periódico».

Ahora, casi 20 años después de su apertura, al menos en el caso de Bueu, toca afrontar una profunda renovación que va más allá de un simple lavado de cara.