Moaña saca a desfilar su tradición marinera

La espesa bruma que ayer cubría Moaña se disipó a medida que transcurría la mañana. Fue un alivio para los miembros de la Asociación Sueste, ya que permitió que se celebrase con normalidad su XX Xuntanza de Embarcacións Tradicionais, que busca homenajear el patrimonio marítimo de la ría de Vigo. En la edición de este año, se encontraron en el entorno de la ensenada de Meira un total de 18 navíos, procedentes de entidades de Bouzas, Combarro, Moaña, Coruxo y Cangas. Durante la travesía coincidieron con unos invitados inesperados: un grupo de delfines que se sumó a la navegación.

Desde Sueste reunieron previamente a todos los patrones para definir el área de navegación, que se limitó al espacio entre el muelle de A Mosqueira y la playa de O Cocho, en Meira. Sobre las 11:00 horas, las embarcaciones inscritas comenzaron a zarpar desde el muelle de A Mosqueira y el puerto deportivo Moañamar.

Entre los navíos que surcaron el frente marítimo predominó la presencia de las dornas, como «A Falucheira» e «Illa de Toralla»-ambas de la Asociación de Mariñeiros Artesanais e Deportivos San Miguel de Bouzas-; «Fuxe» y «Xosefa» de Cabo de Mar de Bouzas; «Rula» de Mar de Pedra de Cangas; «Meiga» de la asociación moañesa Sueste; y «Paco Combarro» de A Reiboa de Combarro. La representación de los botes vino con «A Barola», «Serruchada» y «Bote Domaio». También había galeones de ría como el «Coruxo» (de la asociación de Bouzas) y el moañés «Galeón Eliseo» de Sueste. Completaron esta flotilla tradicional la trainera de Bouzas «Vigo Cinco», el catamarán «A Oleira», las gamelas de Coruxo «Rosa» y de A Guarda «La Guardia» y la lancha «Reiboa» .

Media hora después de haber zarpado del muelle de Moaña las embarcaciones se concentraron en el centro de la ensenada de Moaña. El evento atrajo a 60 personas a bordo de los barcos, junto a las que embarcaron en el balandro dispuesto por Sueste para que pudieran participar en el encuentro.

Los navíos navegaron juntos durante dos horas y durante su singladura pudieron divisar a un grupo de delfines que, al igual que los participantes, también estaba cruzando la ría. A las 13:3o horas todos los barcos se dirigieron a tierra, aprovechando que la marea estaba lo suficientemente alta como para atracar sin dificultades.

Posteriormente, sobre las 14:3o horas, con todos los navegantes ya en tierra firme llegó el momento de reponer fuerzas y confraternizar. En una concentración de barcos tradicionales el menú solo podía ser a base de pescado y productos marinos. A esta comida de confraternidad, en la instalaciones del colegio de Reibón, asistieron alrededor de 120 personas. Tampoco faltaron la concejala de Memoria Histórica e Patrimonio, María Ortega, y el edil de Participación Veciñal, Daniel Costas, que se enrolaron a bordo de alguna de las embarciones participantes.