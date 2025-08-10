La gira «Lugares máxicos» de Carlos Núñez llega hoy a Bueu

El gaiteiro Carlos Núñez regresa hoy a Bueu dentro de su gira de «Lugares máxicos». Por segunda vez tocará en la iglesia parroquial de San Martiño, donde ya actuó en julio de 2016. El concierto será a las 20.00 horas y para esta actuación se han puesto a la venta unas 375 entradas, que se pueden comprar a través de la web del artista.