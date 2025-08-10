Una gaviota con el arma del delito

No sé si viene o va a cometer un «gavioticidio», o tal vez lo que intenta es evitarlo apropiándose del el arma, pero el fotógrafo estuvo muy oportuno para pillarla in fraganti y exponerla al público para que lo juzgue. La curiosa imagen puede verse en la exposición de Devanceiros do Mar, en la planta alta de la plaza de abastos de Moaña.

Una boda de altura de Moaña para el mundo

La semilla partió de Moaña hace unas cuantas décadas y fructificó en Venezuela, Miami y otros lugares del orbe. La saga quiso regresar al origen y mostrarlo al mundo, y la boda de dos apuestos descendientes cuyos nombres no revelaré por discreción reunió este fin de semana en la ría de Vigo a centenares de personas, muchas de ellas desplazadas expresamente desde Estados Unidos, Francia, Cuba, México, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Líbano, Madrid, República Dominicana, Guyana, Panamá... y un sinfín de países representativos de la riqueza que aporta la diáspora y que merece celebrarse en estos tiempos de miedos y rechazo injustificado a los migrantes. Fueron actos de altura y están bien documentados, pero repito que la discreción obliga.

Sirenas en la niebla

Les llama la atención a algunos de esos invitados internacionales el claxon de los barcos surcando la ría de Vigo entre la niebla que prolifera estos días. Les parece poético y preguntan si es así todo el año o se trata de un fenómeno puntual. Lo que parece claro es que han quedado prendados de este rincón de Galicia y ya sueñan con volver.