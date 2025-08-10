Los cortes de tráfico en O Hío dividen a los usuarios que los sufren

Decenas de vecinos de O Hío volvieron a cortar el tráfico, ayer, en dos pasos de peatones de la parroquia para hacer oír sus demandas sanitarias y, al mismo tiempo, llamar la atención sobre el comportamiento incívico de muchos conductores que aparcan sus coches en el entorno de las playas sin respetar prohibiciones o accesos a fincas y viviendas. La fórmula elegida genera división de opiniones entre los conductores, y ayer no fue la excepción. Algunos de los pasajeros retenidos se sienten también víctimas, al perder parte de la jornada entre atascos, y responden haciendo sonar el claxon y profiriendo improperios, mientras otros se interesan por las motivaciones vecinales, se solidarizan con la causa y se cubren de paciencia.

Concentración en defensa de la sanidad, ayer, en O Hío / Santos Álvarez

Los cortes de ayer comenzaron poco antes del mediodía, coincidiendo con las horas punta de desplazamientos a los arenales y con el final de la concentración periódica de los colectivos sociales para exigir al Sergas más medios sanitarios en el rural y atención médica en O Hío. En el acto intervinieron la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, la presidenta de la asociación A Voz da Sanidade, Carmen Nores, y el representante vecinal Andrés Hermelo, que incidieron en los mensajes contra el deterioro de la asistencia pública. A continuación, un grupo de vecinos comenzó a cruzar de forma reiterada los pasos de cebra situados frente a la oficina de Abanca y la floristería próxima, generando colas de centenares de vehículos, por la Costa do Rapallo hasta Vilariño y desde el cruce de Igrexario hasta O Viso antes de rematar la protesta.