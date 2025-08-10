El camión de baldeo y limpieza de calles estrenado por el Concello de Cangas a mediados de junio ha quedado fuera de servicio tres sufrir un accidente de tráfico la pasada madrugada, aunque el conductor salió ileso. Circulaba por la avenida de Ourense hacia el centro urbano para sanear varias calles cuando, a la altura del instituto de Rodeira, colisionó con un Volkswagen Golf que accedía desde el vial de Espíritu Santo, con semáforos en ámbar. Como consecuencia del impacto, el camión sufrió importantes daños estructurales, entre ellas en el depósito de agua de 1.000 litros, que quedaron esparcidos por la zona. Necesitará una reparación integral. Guardia Civil, Policía Local y Emerxencias-Protección Civil intervinieron en el siniestro.

El camión de baldeo de Cangas, fuera de servicio tras un accidente