Tres años sin Pepín Lorenzo

La verdad es que tres años después de lo sucedido aquel 9 de agosto de 2022, solo queda el recuerdo de aquella triste noticia, que sacudió ese día. Hoy recuerdo con total y absoluta nostalgia ese momento, pero no puedo dejar de acordarme tampoco de todos los buenos que viví al lado de este gran amigo. De una persona que cambió el rumbo de la vida de muchas personas con solo su presencia.

Este pequeño escrito es un homenaje a quien nos hizo vibrar como nunca en su Macillos, ese restaurante histórico de la contorna del Morrazo y que en el podemos degustar sus ricos entrantes y sus ricos preparados. Un lugar donde Pepín tiene en su entrada, una fotografía que cuando entras por allí te recuerda la grandeza de su mirada, de su presencia y de su labor. Una labor que desempeñó en este lugar siempre con cariño, con el amor hacia toda la gente que trataba y se emocionaba con esas palabras siempre llenas de respeto y cariño.

También lo pudimos disfrutar en el Balonmano, gran colaborador y iniciador de muchos en este deporte. Quizás el día que decidí pisar por primera vez el pabellón del Gatañal, no supe la suerte que tendría de coincidir con esta persona. Que siempre estaba dispuesto a ayudar, grabando cuando no echaban nada por la tele. Ayudando siempre en las ruedas de prensa a que todo fuera mucho mejor, a ayudar en la confección y mantenimiento de la página web. Todo eso ayudó a fomentar el Balonmano como una auténtica terapia, y el tiene mucha parte de culpa que eso fuera así. Ayudó en la sombra a que todo fuera bien, y no tener ni un solo día de atrasos con absolutamente nada, siempre atento y astuto. Sin perder ni un solo detalle de nada dentro del club. En este punto decir, que después de su fallecimiento le propuse al club, y concretamente hablé con Hugo. Proponiéndole que esa temporada me quería hacer una camiseta con el nombre detrás de Pepín, ese fue y sigue siendo mi homenaje cada vez que me la pongo. Pues esta camiseta simboliza la leyenda de un grande.

También estaba en su querido Centro de Estudios, donde nos ayudó a todos a avanzar en nuestra vida académica. Un espacio donde compartíamos anécdotas, sufríamos las broncas de los profesores, que normalmente si no daban resultado, siempre decían “Voy a avisar para que os diga algo Pepín” En cuanto venía Pepín, ya todos en su sitio haciendo las tareas marcadas. Pepín era así, anecdótico. Tuve la suerte de estar en este lugar con gente que junto con él, trabajaban a destajo con muchas generaciones que pasaron por aquella puerta de entrada, viendo a Pepín cada vez que se entraba o se salía. Esa imagen yo la tengo siempre en mi cabeza y es inolvidable.

Y una de sus mayores pasiones el Real Madrid. En donde tuve la gran suerte y el gran privilegio de formar parte de ella. En el recuerdo están todas esas romerías en el Balcón del Rey, Pepín con esa música que todavía pasa por mi cabeza a cada rato cuando la oigo. Aquellas comidas tan buenas y con el calor de Julio. Lo mejor es que nos daba la sombra. También no me puedo olvidar de las comidas que se hacían y venían ilustres del Real Madrid, como su gran amigo Jose Luis Morales del que tengo un grato recuerdo de su paso por el restaurante Loureiro. Pepín tiene el nombre de la peña por qué así debía de ser y seguirá siendo siempre. Un homenaje más que merecido al que fue presidente de esta peña, fiel seguidor blanco desde el corazón. Y con el disfruté de mis mejores momentos de la infancia celebrando ligas a su lado.

Pues sí, Pepín es una leyenda del pueblo de Cangas. Una persona que ha dejado huella por todo lo que logró e inculcó a base de valores y respeto. Tuve la suerte de conocer a alguien que fue un padre para mi en todos los sentidos. Y también de compartir clase con su hija María a la que tengo un gran aprecio. Gracias Pepín por abrirnos tu corazón y permitirnos disfrutar de él. Orgullosos de haber conocido a un ilustre del pueblo de Cangas, que siempre hoy y todos los días estará en nuestra memoria. Siempre Pepín.