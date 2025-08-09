Ribeiras do Morrazo reduce el grado de alcohol de sus blancos

La Axencia Galega de Calidade Alimentaria ha modificado el pliego de condiciones de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ribeiras do Morrazo con cambios técnicos y productivos para adaptarse a la diversidad de variedades cultivadas, a las nuevas técnicas enológicas y a las condiciones de la viticultura de la zona.

El grado alcohólico mínimo adquirido y total de los vinos blancos se reduce en medio punto, pasando a ser del 11 %. Responde a las características de algunas variedades autorizadas, que alcanzan su punto óptimo de maduración con un grado alcohólico inferior al actual, así como a la demanda de vinos con una graduación alcohólica moderada. En cuanto a la acidez, los límites máximos pasan a 18 miliequivalentes para los vinos blancos y 20 miliequivalentes para los tintos, debido a la tendencia a producir vinos con mayor permanencia en el depósito.En cuanto al rendimiento de producción, el límite máximo se eleva a 70 litros de vino por cada 100 kg de uva para las variedades blancas y a 72 para las tintas.Los rendimientos máximos de producción de uva por hectárea se establecen en 12.000 kg para las blancas y 10.000 para las tintas y de vino por hectárea en 8.400 y 7.200 litros, respectivamente. En cuanto a los terrenos, se suprime la altitud máxima de 300 metros y se adapta al cambio climático.