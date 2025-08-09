«Quiero solidarizarme con los palestinos»

Matt Pascale es una de las mayores promesas a nivel europeo del blues. Su sonido es una mezcla de rock y música negra. Este año, en su segunda gira por España, es cabeza de cartel del Satur-day Fest de Cangas junto a The Stomps. Su concierto es hoy a las 00:15 horas en Ojea, dentro de una jornada con ocho actuaciones, entre las que están Jade4, The Lelli Kelly’s o Family Folks.

-Este otoño publicará su nuevo álbum “Home”. ¿Qué nos puede ir adelantando de este nuevo trabajo?

-Representa mi vida; que a veces parece una película. Lo dimos todo, lo arriesgamos todo. No somos músicos sólo porque nos gusta; lo necesitamos; es nuestra vida. El álbum se lanzará en octubre. Espero poder contarles sobre mí y mis músicos en estos 12 temas.

-¿Qué es lo que le inspira a la hora de tocar?

-No sé qué me inspira, simplemente lo hago, creo que es el propósito de mi vida. Me siento seguro al ver a la gente sonreír, me llena de alegría. Me encanta hablar con mis fans después de los conciertos, lo son todo para mí.

-¿Cómo se siente ante esta primera vez sobre el escenario de Cangas, teniendo en cuenta que es su primera vez en O Morrazo?

-Me encanta Galicia, su comida y su gente. Yo soy del sur de Italia y, aunque todo es nuevo para mí, siempre me siento como en casa. El público que aquí ha sido muy cálido con nosotros. Podría estar tocando durante horas y ellos seguirían allí escuchándome.

-¿Cómo le gustaría que la audiencia del Satur-day Fest percibiera su música después de este primer concierto en Cangas?

-Actualmente, mis conciertos se centran en temas que no pueden pasarse por alto. Hay genocidios en curso, muchas guerras sin sentido, y mi única forma de comunicarme es a través de la música. Me gustaría que el concierto del Saturday Fest fuera una gran celebración, pero también quisiera enviar un sentido mensaje de solidaridad a los palestinos. Después del concierto, me gustaría que pensáramos en lo afortunados que somos de poder divertirnos juntos. Espero que el público pueda unirse a mí para enviar un mensaje de paz y solidaridad.