El proyecto del campo del Alondras, listo para ser aprobado el lunes en junta de gobierno

Está previsto que el próximo lunes, la junta de gobierno local apruebe el proyecto de reforma del campo de fútbol de O_Morrazo, en Cangas, donde juega el Alondras. Claro que si el tiempo apremia, por aquello de cumplir con los tiempos, podría ser aprobado por decreto de la Alcaldía. El objetivo principal del proyecto es dotar al campo de nuevo césped artificial, ya que el actual ya sobrepasó el tiempo de vida útil. Será el concejal de Deportes, Eugenio González (PSOE), quien lo presente a sus compañeros de gobierno. El presupuesto del proyecto es de 292.339, 16 euros con IVA.

Asamblea del Alondras en la que se decidió la reforma del campo / Santos Álvarez |

El proyecto propone la sustitución de la manta del césped artificial existente por un nuevo césped artificial sintético de última generación. Se plantea la retirada del césped existente y posterior colocación de uno nuevo. Antes, se examinará el estado de la campa soporte y, si se encuentra en buen estado, se conservará. También se procederá a comprobar las pendientes y el encharcamiento de la subbase y se repararán, en caso necesario. El proyecto plantea un césped mixto de 40 milímetros, con césped mixto (monofilamento y fibrilado) de polietileno, tejido sobre backing de polipropileno reforzado, colocando sobre base elástica prefabricada de 1 centímetro de espesor. La manta del césped se rellenará de caucho y arena, con el fin de mejorar el comportamiento deportivo del pavimento para la práctica del fútbol.

Está previsto marcaje y señalización de campos de fútbol 8, con idéntico material siguiendo criterios de la reglamentación de la Federación Española de Fútbol. Se comprobarán los canales de drenaje y se limpiarán para, después, recolocar la rejilla existente que está en buen estado.

El campo de O Morrazo mantendrán las dimensiones del terreno de juego actual en 101 metros de largo por 65 de ancho, con bandas de 1,50 y fondos de 2 metros. Las dimensiones se comprobarán y confirmarán en el momento de la realización del proyecto de ejecución. El campo se utilizará para la práctica del fútbol 11 en su proporción larga y para la práctica del fútbol 8 en dos campos que se marcarán al efecto.

Con anterioridad al inicio de los trabajos de desmontaje propiamente dichos se procederá al corte de los rollos mediante la utilización de una máquina Turfmuncher para desmontaje de campos de fútbol de césped artificial. Se llevará acabo el acopio, transporte a vertedero, incluido canon de vertido o puesta a disposición del Concello de los rollos de césped artificial retirado en las dependencias municipales.

El sistema de riego, según señala el proyecto, se encuentra en buen estado, aunque existen unos cánones de elevados, los que se sustituirán por cañones emergentes de gran alcance. El sistema estará constituido por 6 cañones de riego emergente, con alcance de 32,5 y 50,3 metros y caudal unitario de 21,80 a74, 20 metros cúbicos/hora, de 364 a 1237 litros/minutos, funcionando a la presión de 2,80 a 6,90 bares, con tres cañones en cada uno de los lados.

El objetivo de club y Concello es, ahora, buscar un lugar para los 250 niños del fúbol base

Si antes había dudas, ahora no hay ninguna: las obras se desarrollarán durante la temporada. Así que ahora la prioridad tanto del club como del concejal de Deportes, el socialista Eugenio González, es buscar ya no tanto campos para entrenar o jugar el primer equipo, sino para que lo hagan los 250 niños del fútbol base que tiene el Alondras Club de Fútbol. Para los éntrenos del primer equipo se había pensado en el campo de l Estadio Municipal, sito en la zona de Verín. Ahora mismo, los entrenamiento se están realizando en el campo del Moaña, porque el césped del de Cangas está ya impracticable, demasiado duro. Así que el Concello de Cangas tendrá que establecer conciertos con otros municipios o administraciones con el propósito de buscar campos para el fútbol base, que para el club también es un valor muy importante y que no quiere desatender en absoluto.