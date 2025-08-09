La Policía Local de Moaña intercepta un furtivo en O Latón

La Policía de Moaña identificó esta mañana a un furtivo con 13 kilos de centollas en Meira. El aviso lo recibieron a las 11:00 horas por parte del guardapesca de la Cofradía de Moaña. Según el testimonio "había un hombre buceando en una zona prohibida junto a la depuradora de O Latón". Tras la alerta, agentes de la Policía se acercaron al lugar de los sucesos.

El furtivo fue identificado y su mercancía, que constaba de 20 piezas de centollas, fue requisada y devuelta al mar. Desde la Policía afirman que el individuo no opuso resistencia durante el proceso. No se trata únicamente de que el infractor careciera de licencia, sino que además, la centolla está en periodo de veda desde finales de junio hasta noviembre.