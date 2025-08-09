La Policía Local de Moaña intercepta un furtivo en O Latón
Marta Hernández
Moaña
La Policía de Moaña identificó esta mañana a un furtivo con 13 kilos de centollas en Meira. El aviso lo recibieron a las 11:00 horas por parte del guardapesca de la Cofradía de Moaña. Según el testimonio "había un hombre buceando en una zona prohibida junto a la depuradora de O Latón". Tras la alerta, agentes de la Policía se acercaron al lugar de los sucesos.
El furtivo fue identificado y su mercancía, que constaba de 20 piezas de centollas, fue requisada y devuelta al mar. Desde la Policía afirman que el individuo no opuso resistencia durante el proceso. No se trata únicamente de que el infractor careciera de licencia, sino que además, la centolla está en periodo de veda desde finales de junio hasta noviembre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La ría de Aldán sin Amancio Ortega
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- Turismo tramita la baja de 17 viviendas de la isla de Ons del registro de alquileres turísticos
- Investigan la aparición de un Porsche tras caer por un terraplén en el monte de Moaña
- Su fina arena, sus cristalinas aguas y su ¿terapéutico barro?: los turistas más 'pringados' en esta playa de O Morrazo
- La hostelera afectada por un «simpa» de 135 euros: «Estamos indefensos»
- Visita relámpago de Christian Gálvez a Bueu para presentar «Te he llamado por tu nombre»
- Atascado por una caravana en Nerga el bus de las 16.00 horas