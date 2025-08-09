Ocho rescates de bañistas en Moaña

La ola de calor que ha registrado Galicia desde finales de julio y estos primeros días de agosto, que la niebla ha matizado en la costa a mitad de esta semana, ha llevado también a una avalancha de personas a las playas y que los servicios de salvamento hubieran afrontado una actividad más frenética. Es el caso del puesto de Salvamento de playas de Moaña, con seis socorristas y un patrón, que cerraron el mes de julio con 249 incidencias en la playa de A Xunqueira y 99 en la de O Con, en donde tienen la base por tratarse del arenal del municipio que ostenta el distintivo de la bandera azul de calidad en servicios y calidad del agua.

A lo largo del último mes, los socorristas han rescatado a 8 bañistas, en una ocasión a una persona fuera de la zona de baño de A Xunqueira en condiciones peligrosas y, al mismo tiempo, se le dio apoyo por seguridad a otro bañista que procedió a tirarse al rescate de la víctima. Tras la coordinación con Vigo Tráfico y el 112, la incidencia finalizó con éxito. También rescataron a una menor sobre una tabla de pádel surf en peligro fuera de la zona de baño de O Con; y a una mujer y un hombre sobre una colchoneta hinchable delante de la playa de Niño do Corvo.

Los rescates continuaron con tres niños que iban en una balsa hinchable que se alejaba de la orilla y en un momento dado volcó. Uno de los niños llevaba chaleco, otro de más estatura logró hacer pie, pero una niña ni alcanzaba a hacer pie ni llevaba chaleco por lo que pedía auxilio de forma insistente. El socorrista se lanzó al agua con el flotador de rescate (flopi) y asistió rápidamente a la menor, mientras ponía a salvo al resto del grupo y llegar hasta la orilla. Para el rescate de la balsa fue necesario avisar a la embarcación de apoyo que salió del puesto y la remolcó de nuevo a la playa.

En el balance de incidencias de julio también figuran 25 avisos en la zona de baño; otros 22 avisos por perros y 9 avisos a la autoridad.

Las picaduras de insectos, tan habituales en los arenales, generaron 21 incidentes y se atendieron 55 personas con heridas de diferente consideración. El intenso calor también generó una lipotimia y dos casos de trastorno de calor y registraron ocho actuaciones por dolores varios de bañistas, además de 4 por quemaduras.

Las personas perdidas, sobre todo niños, es un habitual en el balance de todo puesto de salvamento. En el caso de Moaña, O Con es un arenal pequeño, pero A Xunqueira no y alberga mucha gente. Se atendieron tres personas perdidas. Los socorristas dieron 20 avisos a embarcaciones, por acercarse a la zona de baño entre otros motivos; y en dos ocasiones tuvieron que movilizar a la ambulancia para proceder a la evacuación de personas heridas.

El puesto de salvamento igualmente atendió en 7 ocasiones por problemas en ojos y oídos y retiró 15 objetos de los arenales.

La entrada de la niebla esta semana ha reducido la afluencia a las playas, aunque el calor seguirá y se espera que este fin de semana vuelva a apretar con fuerza.