morrazo@farodevigo.es
Qué hacer en Morrazo
Pinceladas do Caribe
El artista cubano Angel M. Cuellar muestra sus pinturas. Haciendo uso del acrílico, representa un mundo onírico, afrodisíaco y sensual, con personajes bucólicos . El pintor afirma que la inspiración para esta exposición es el Caribe.
Del 4 al 17 de agosto en la sala de exposiciones del Concello Vello de Moaña en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
"Xogar é aprender" con Breixo Mariño
El impulsor del proyecto Pido Papas, Breixo Mariña, llevará a cabo una charla cuyo objetivo es descubrir el juego como herramienta educativa, social y lingüístico.
Hoy a las 20:00 horas en el chiringuito de Massó de Cangas.
IX Festival de Jazz de Moaña
El evento musical continúa con una sesión vermú con La Yuca a las 12:30 horas y una noche ambientada por Nuno Ferreira Quartet (21:30 horas) y Yago Vázquez Trío (22:30 horas). Posteriormente habrá una jam session.
Hoy durante todo el día en la arboleda de A Xunqueira, en Moaña.
Concierto de la banda de música de Salcedo
Los alumnos de la agrupación llevarán a cabo un concierto con motivo de la época estival.
Hoy a las 21:30 horas en la Praza da Constitución de Cangas.
Sempre con nos
La asociación Devanceiros do Mar inaugura un homenaje a las víctimas que murieron en el mar con una exposición en la que se encontrarán maquetas, pinturas con temática marítima y caracolas, además de una alfombra del colectivo de alfombristas de San Martiño.
Hoy a las 20:00 horas en el alto de la plaza de Abastos de Moaña.
Desafío Rías Baixas
La liga del juego de tiro á chave del desafío Rías Baixas da el pistoletazo de salida. El evento cuenta con ocho equipos de Mourente, Redondela, Hío, Vigo, Bembrive, Moaña, Cangas y Meira.
Hoy a partir de las 18:00 horas en el Club de Jubilados de Domaio, en Moaña.
Fiestas de la Peregrina
El pregón de las fiestas de la Virgen de la Peregrina de Meira corre a cargo a las 19:30 horas de la humorista local Anabel Budiño. La verbena será amenizada por las orquestas Pontevedra y Tic Tac.
Hoy todo el día en el atrio de la iglesia de la Peregrina de O Latón en Meira, Moaña.
