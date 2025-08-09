El mercado de Banda do Río suma ya 33 puestos y la inscripción sigue abierta

La Asociación de Veciños Banda do Río de Bueu organiza los próximos 13 y 14 de agosto un mercadillo artesanal y de segunda mano, un evento con el que quiere contribuir a dinamizar el barrio. Hasta el momento ya cuenta con 33 puestos inscritos que ofrecerán productos como creaciones en tela, crochet, madera, papel o epoxi; prendas y productos personalizados; cosas para bebé; artesanía de la India, Turquía o África; cosmética natural; ropa; electrónica; complementos; libros, juguetes o elementos de decoración usados a los que se les quiere dar una segunda vida y promover así la economía circular.

Desde el colectivo vecinal subrayan que la inscripción está todavía abierta y que las personas interesadas pueden anotarse hasta mañana 10 de agosto. Para ello solo es necesario enviar un mensaje de Whatsapp al teléfono 695 661 774 indicando el nombre del responsable del puesto y el tipo de productos a vender.

El mercadillo tiene un marcado carácter popular y se desarrollará en el paseo de Banda do Río el miércoles y jueves de la semana próxima, en horario de 18.00 a 00.00 horas.

Desde la Asociación de Veciños Banda do Río animan a vecinos y visitantes a visitar y a comprar en este mercadillo de artesanía y objetos de segunda mano.