El gobierno adjudica los trabajos para volver a montar el hórreo frente al Concello
Encarga la obra a Fanaqueira por 9.000 euros y un plazo de un mes
Tal y como había anunciado el concejal de Obras de Moaña, Daniel Costas, el gobierno local procedió a adjudicar ayer los trabajos para la construcción de una solera de hormigón y montaje de nuevo del hórreo de la Praza do Concello, que fue retirado el pasado lunes, piedra a `piedra, debido a unas grietas en el terreno.
Daniel Costas aseguró entonces que el hórreo se desmontaba porseguridad ya que los jardines están muy transitados por niños, ya que existe un parque infantil en la zona, y para dotar de estabilidad a este elemento patrimonial, que ahora volverá a ser montado piedra a piedra,según la numeración que se ha realizado.
Los trabajos se han adjudicado a la empresa Fanaqueira por importe de 9.075 euros, de los que 3.000 son para la construcciónd e la solera de hormigón bajo las patas y 4.500 para la reconstrucción. El plazo de ejecución es de un mes.
