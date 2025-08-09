Un cumpleaños con mucha acción

Mónica Chaves apenas tuvo tiempo el jueves de celebrar su cumpleaños. Fue un día, sobre todo, una tarde muy ajetreada para la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Moaña, que no paró para estar presente en todas las alertas que iban saltando en la difícil jornada del jueves. Ahí la pueden ver con la tarde de cumpleaños, pero no crean que tuvo mucho tiempo para disfrutar del preciado dulce. Enseguida volvió al tajo.

Del invierno lluvioso que todo lo aguantaba a alerta

Hasta hace nada, y hablo del lunes, un servidor preguntó si podía haber problemas de suministro de agua en O Morrazo, debido a los muchos días sin llover y a las altas temperaturas, que elevan el consumo del líquido elemento. Se nos dijo que no y nos remitieron al lluvioso invierno por el que pasamos, que llenaron todos los embalses habidos y por haber. Cuatro días después, saltan todas las alarmas. Perdonen que les diga, pero ya no creemos nada. Como también se nos hace difícil creer que en 2003 la RAG no tenía la información q ue ahora tiene sobre el apellido de Cangas.

En Moaña se nota la mayoría absoluta

En Moaña se nota la mayoría absoluta, se nota tanto que hay contestaciones tan sobradas que no es de extrañar que después se diga que hay rodillo en el ejecutivo local del BNG. Y es conveniente no caer en alardes de este tipo, que es este un primer signo de decadencia, que costó reinos e imperios y también muchas mayorías absolutas, por bien que funcione el gobierno.