Cuatro heridos en un aparatoso accidente con tres coches implicados en Cangas

Cuatro personas han resultado heridas leves, entre ellas dos menores, en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido poco después de las dos de la tarde de este sábado en Cangas. El suceso tuvo lugar en la carretera PO-551 a su paso por el lugar de A Madalena y se vieron implicados hasta tres automóviles. Uno de ellos quedó volcado a un lado de la calzada, con las cuatro ruedas viendo hacia arriba. Afortunadamente, a pesar del tremendo impacto, todos los ocupantes de los vehículos implicados se encontraban bien.

El accidente ocurrió entre los puntos kilométricos 15 y 16 de la PO-551, por debajo de la gasolinera de A Madalena. Los testimonios recabados en el lugar apuntan que en el sentido de circulación en dirección a Cangas los coches avanzaban casi en caravana. Por razones que se desconocen, un BMW con matrícula de Portugal invadió el carril contrario y colisionó contra otros dos automóviles. Primero contra un Skoda Karoq, que intentó esquivarlo pero sin poder evitarlo y acabó volcado en el margen derecho de la PO-551 en sentido Bueu. Y luego contra un Seat Ibiza, que a consecuencia del golpe giró sobre sí mismo y quedó orientado en dirección a Cangas.

En el BMW viajaban dos personas, en el Seat Ibiza una y en el Skoda un matrimonio con dos menores. En principio todos se encontraban bien y fueron atendidos en el lugar de los hechos. Hasta allí se trasladaron tres ambulancias del 061 -una desde Cangas, que recogió a personal médico y sanitario del servicio de urgencias del centro de salud, otra desde Moaña y una tercera que llegó desde Vigo-, Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil, Policía Local de Cangas, Guardia Civil y una brigada de limpieza y conservación de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI).