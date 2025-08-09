Chapela censura que se cierre los domingos el área de juegos del Centro Social do Mar

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, censura la decisión de cerrar los domingos del verano el área de juegos reservada para las personas de la tercera edad en el Centro Social do Mar. Una decisión que el edil relaciona con el cierre de la cafetería en ese horario y por ello pide que se habiliten mecanismos para que los usuarios puedan seguir usando el espacio.

«Desde o goberno BNG-PSOE teñen que buscar unha forma de permitir o acceso ao lugar por parte das persoas usuarias, especialmente da terceira idade, sen que isto afecte negativamente á cafetería», sostiene Chapela.

Argumenta que este lugar supone un «punto básico de encontro e esparcemento» y por ello su cierre los domingos del verano supone «un claro prexuízo». Chapela asegura que ha recibido «queixas de múltiples usuarios» y recuerda que el espacio tiene un carácter «público e gratuíto».