Las carpinterías de ribeira de Moaña, en la recta final

La concejala de Patrimonio, además de Muller y de Memoria Histórica, María Ortega, asegura que la rehabilitación de las dos carpinterías tradicionales de Casqueiro y de Carlagho, en el frente marítimo del casco urbano en Seara, encaran sus últimos pasos después de que las obras se iniciaran en julio del año pasado. Hoy, la XX Xuntanza de Embarcacións Tradicionais, que organiza la Asociación Sueste, con antigua sede en Carlagho, junto al Concello, les volverán a dar protagonismo y al pasado marinero de este municipio.

Los trabajos, que ha promovido el Concello financiados por la Diputación y el Galp ría de Vigo-A Guarda, con casi un millón de euros, deben de estar concluidos, añade la edil, en la primera quincena de septiembre y asegura que la intención del gobierno es realizar un acto de inauguración entre octubre y noviembre. Reconoce que esta obra «representa un paso firme na recuperación do patrimonio marítimo pesqueiro local e na creación dun novo espazo público de uso cultural e museístico». Dice que se trata de un proyecto de largo recorrido, que se inició en 2017, tras años de espera debido a obstáculos técnicos «e mesmo un atentado incendiario», en alusión al fuego que en junio de 2017 prácticamente destrozó el astillero de Casqueiro, en donde ya se ha levantado la estructura de madera.

Otro detalle de la reconstrucción del astillero de Casqueiro. / Pablo Hernández Gamarra

Una vez que los trabajos se inauguren, las carpinterías abrirán sus puertas al público, aunque desde el Concello todavía no han acordado la fórmula ni horarios. Ortega recuerda que las carpinterías fueron declaradas Ben de Interese Etnolóxico en 2018, y la de Casqueiro se está reconstruyendo manteniendo la esencia del diseño original, a partir de documentación histórica y materiales conservados, como las piedras que pudieron quedar en pie tras el incendio. Además, se conserva la histórica rampla-varadero que la conectaba directamente con el mar «mantendo vivos os sinais do seu uso orixinal». Por su parte, la de Carlagho, que conserva gran parte de su estructura original, también la rampla varadero, fue restaurada para mantener viva su actividad vinculada a la construcción y reparación de embarcaciones tradicionales. En este espacio se desarrollarán talleres, programas formativos para la juventud y otras iniciativas de transmisión de este oficio artesanal, añade María Ortega. Destaca que, junto a la recuperación de estos edificios, el proyecto contempla también su integración en un espacio público renovado, accesible y conectado al entorno urbano. Se retiraron elementos que impedían la continuidad del paso por el frente marítimo garantizando la servidumbre de tránsito a lo largo de la costa.

Embarcaciones tradicionales en A Mosqueira y el puerto deportivo

Las carpinterías volverán a adquirir hoy protagonismo en la XX Xuntanza de Embarcacións Tradicionais de Moaña, que organiza la asociación Sueste junto al Concello y que reunirá, a partir de las 11:30 horas en el muelle de A Mosqueira y en el puerto deportivo , a una veintena de estos barcos del pasado, procedentes de diferentes puertos, que navegarán por el frente marítimo. Se espera a la «Coruzo», «Vigo cinco», «A Falucheira», «A Oleira», «Illa de Toralla», «A Barola», «Fue», «Rula, «Rosa», «Josefa», «La Guarda», «Reiboa», «Iria», o «Serruchada» junto a las de Sueste «Bote Domaio», «Dorna Meira» y el galeón «Eliseo». Tras la navegación habrá una comida de confraternidad en el CEIP Reibón.

Recital poético de homenaje a Bernardino Graña en el mirador de la alameda de Moaña. / Fdv

Ayer,a las 20:00, en el mirador de la Alameda y dentro de la programación de la Xuntanza de Embarcacions Tradicionais se celebró un recital poético de homenaje al escritor cangués, fallecido en enero, Bernardino Graña.