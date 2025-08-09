Cangas; la RAG a vueltas con su apellido

Primero hay que dejar claro que el topónimo de este municipio era Cangas, sin ningún tipo de apellidos, ni de O Morrazo, ni del Morrazo, ni do Morrazo; simplemente Cangas. Pero su afán de reducir lo que denomina «detrupefacción» de la toponimia a lo largo de los siglos, que provocó que el nombre patrimonial de algunos lugares fueran sustituídos por una forma «castelanizada, allea a lingua galega», se optó por realizar las modificaciones que conocimos este mes de julio y que provocaron diferencias de opiniones.

La edil de Normalización y la alcaldesa con la técnica contratada.

En el caso de Cangas, los miembros del Seminario informaron a la Real Academia Galega de que el nombre histórico, que aún lo utiliza mucha gente en la actualidad era el de Cangas de/do Morrazo. En una misiva que remite a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), se da cuenta de que se realizaron 100 llamadas telefónica a varias parroquias del municipio y se comprobó de que la gente aceptaría con agrado añadir el apellido do Morrazo al topónimo actual Cangas. Asegura que la gente consultada utilizó siempre el artículo con la proposición: Cangas do Morrazo, por la que se supone que está muy asentado. «Pero según a opinión de Iván Sestay, filólogo que recolleu a microtoponimia deste concello, a xente di i <do Morrazo> por influencia da forma castelanizada Cangas del Morrazo, pero que debería ser sen artigo, como o nome da antuga xurisdición, Terra de Morrazo».

En cuanto a la documentación histórica, en el Tesoro Medieval Informatizado aparece como <tera de Morrazo> al igual que en varios documentos de los años 1536 y 1556 del Arquivo Histórico da Universidade. «En Sarmineto, Colección de voces y frases gallegas, 1746-47 (1970) ... hai muchos sitios o lugares con el nombre de Cangas. Hay en Asturias Cangas de Tineo y Cangas de Onís, hay en Galicia Cangas de Morrazo y Cangas de Monforte». La Real Academia Galega señala también otra documentación histórica: Martin Peres de Morrazo, Johan de Morrazo, alfayate, morador em Pontevedra, Men González de Morrazo, cardenal de Santiago (1489),Pedro de Morrazo, veciño de Sorribas (Rois) e o seu fillo Pedro de Morrazo (a.1593) .

La propuesta y dictamen de los miembros del Seminario fue por unanimidad la forma de Cangas de Morrazo para el nombre de esta vila, de la parroquia y del Concello. Se escogió sin artículo porque está bien documentada. «De manera consciente, desde que hai rexistros en gallego, documéntase sempre <de Morraço» nos textos medievais y de Morrazo nos modernos»

Contratación de una técnica de normalización

El Concello de Cangas refuerza su compromiso con la promoción y defensa de la lengua gallega con la incorporación de una nueva Técnica de Normalización LIngüstica. Esta contratación es posible gracias a una subvención de la Diputación de Pontevedra, destinada a apoyar programasmunicipales que fomten la dinamización y la normalización de uso gallego. La nueva profesional tendrá como principal objetivo impulsar proyectosactividades que favorezcan el uso de la lengua propia de Galcia en todos los ámbitos de la vida muncipal, así como ofrecer asesoramiento lingüístico a los cidadaos y asociaciones y servicios públicos.