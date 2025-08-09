Cangas se adelantó en julio con el cierre de los grifos en los arenales
Es la medida que siempre adoptaba el Concello cuando aparecían problema de falta de agua
El gobierno local de Cangas no tiene intención de tomar, de momento, ninguna medida de restricción en el uso del agua, más que recomendar a los vecinos que sean responsables en su uso. Y si no toma ninguna es, sobre todo, porque la decisión adoptada este año de retirar las duchas de las playas ayuda a que exista menos consumo de agua. Hay que recordar que en otros años, cuando hubo problemas de suministro de agua, la primera medida no era otra que cerrar las duchas de las playas. Así que se puede decir que el gobierno local se ha adelantado al problema. Hay que recordar que Cangas recibe el agua del embalse de Eiras, de Vigo, a través del emisario submarino que atraviesa la ría desde A Guía hasta Moaña. El agua de Cangas se guarda en el depósito de Coiro. Por su parte, el gobierno de Moaña sostiene que tan pronto sea comunicada la alerta se adoptarán medidas . «Cada año, cuando se dan estas circunstancias, se evaluará la situacion y dependiendo de los niveles de emergencia se actuará»,
- Vecinos piden retirar la protección de las dunas
- La ría de Aldán sin Amancio Ortega
- Encuentran en un monte de Beluso el cuerpo de un hombre desaparecido desde hace semanas
- Doble evacuación en el Parque das Illas Atlánticas: un octogenario que se cayó en Ons y un niño que se quemó con leche en Cíes
- Turismo tramita la baja de 17 viviendas de la isla de Ons del registro de alquileres turísticos
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- La hostelera afectada por un «simpa» de 135 euros: «Estamos indefensos»
- Su fina arena, sus cristalinas aguas y su ¿terapéutico barro?: los turistas más 'pringados' en esta playa de O Morrazo