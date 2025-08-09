Cangas se adelantó en julio con el cierre de los grifos en los arenales

El gobierno local de Cangas no tiene intención de tomar, de momento, ninguna medida de restricción en el uso del agua, más que recomendar a los vecinos que sean responsables en su uso. Y si no toma ninguna es, sobre todo, porque la decisión adoptada este año de retirar las duchas de las playas ayuda a que exista menos consumo de agua. Hay que recordar que en otros años, cuando hubo problemas de suministro de agua, la primera medida no era otra que cerrar las duchas de las playas. Así que se puede decir que el gobierno local se ha adelantado al problema. Hay que recordar que Cangas recibe el agua del embalse de Eiras, de Vigo, a través del emisario submarino que atraviesa la ría desde A Guía hasta Moaña. El agua de Cangas se guarda en el depósito de Coiro. Por su parte, el gobierno de Moaña sostiene que tan pronto sea comunicada la alerta se adoptarán medidas . «Cada año, cuando se dan estas circunstancias, se evaluará la situacion y dependiendo de los niveles de emergencia se actuará»,