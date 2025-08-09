Bueu cerrará desde el lunes las duchas y lavapiés en las playas

El gobierno local de Bueu se reunió este viernes a mediodía para analizar la situación de prealerta por sequía decretada ayer por Augas de Galicia para la demarcación de Pontevedra y el Lérez. La primera decisión será cortar el agua en las duchas y Lavapiés en las playas, una medida que entrará en vigor a partir del lunes. Solo se “salvarán” los arenales de Lagos, Area de Bon y Mourisca porque no están conectados a la red general de abastecimiento, sino que captan el agua de pozos municipales.

De momento el Concello mantendrá el riego de jardines públicos, pero con un sistema automático y reduciendo la franja horaria. “A principios do verán tivemos unha situación de prácticamente colapso no servizo de xardinería e xusto neste intre estamos volvendo a normalizar a situación coa reincorporación de persoal”, explica el alcalde, Félix Juncal, que en todo caso no descarta suprimir este riego dentro de un hipotético segundo paquete de medidas.

La reunión de hoy a mediodía del gobierno local de Bueu para valorar las medidas ante la prealerta por sequía. / Fdv

El gobierno local también lanza un llamamiento a la población para un consumo responsable y evitar gastos innecesarios, por pequeños que sean. “Un aforro pequeno multiplicado moitas veces marca unha gran diferenza”, subrayan desde el bipartito BNG-PSOE. En este capítulo de recomendaciones también se apela a los propietarios de piscinas particulares para que no procedan ahora a su llenado o renovación de agua. Algo que por ahora es una petición o sugerencia, pero que cuyo nivel de exigencia podría incrementarse en función de la situación.

En el área de Vigo también se están empezando a tomar las primeras medidas y el alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, avanzó que se empezaría por cerrar las duchas en las playas, paralización de los baldeos, la prohibición de llenado de piscina o de lavado de coches fuera de los lugares autorizados. Caballero insta al resto de ayuntamientos del área a adoptar medidas similares. En este sentido, desde el Concello de Cangas su alcaldesa, Araceli Gestido, explica que el ayuntamiento ya apostó este verano por cerrar las duchas en las playas y esta semana comenzaron con su retirada física. De momento, los baldeos se mantendrán debido a la gran afluencia de visitantes y celebración de eventos. “Deixar de facelos podería supoñer un risco sanitario”, argumenta.