El arrastrero «Eirado do Costal» atrae a Rueda a Cangas

Cangas recibirá el lunes la visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; y de la conselleira de Mar, Marta Villaverde, para recorrer el muelle de Frigoríficos de Morrazo y reunirse con la armadora Moradiña, propietara del arrastrero de Cangas recién llegado de Nafo «Eirado do Costal».

El barco pasó por el astillero de Nodosa en Marín para alargar su eslora, de 56 metros que medía antes a 71. El estiramiento se realizó para dotar al arrastrero de mayor capacidad en la bodega y reducir de esta manera sus trayectos para realizar las descargas. El buque también estaba previsto que renovara su sistema de frío.

El Eirado do Costal, que debe su nombre a una plaza del casco histórico de Cangas, fue construido en 2004 en Armón Vigo y figura en la relación de la flota canguesa de Moradiña con otros barcos como Playa de Sartaxéns, Playa da Cativa, Santa Mariña o Playa de Menduiña Dos.