«El amor y la misericordia son la esperanza para un mundo en paz»

El conocido presentador de concursos televisivos como “Pasapalabra” o “Boom”, Christian Gálvez, muestra su faceta como novelista en Bueu con “Te he llamado por tu nombre” (Suma Editorial). El libro se basa en un capítulo de la Biblia , en concreto el que relata la crucifixión de Cristo, de la que es testigo Jacob, el protagonista. Gálvez dedica el libro a la que es desde 2022 su esposa, la periodista gallega Patricia Pardo, y a sus hijos Aurora, Sofía y Luca. Las dos primeras fueron noticia por el divertido peinado que le hicieron al presentador y que la periodista subió a su cuenta de Instagram. La librería Miranda, organizadora del evento, no anunció la presencia de Gálvez hasta la mañana del pasado miércoles. La presentación de su cuarta novela fue ayer a las 21:00 horas en la plaza Massó, acompañado del también autor y amigo Rodrigo Costoya.

El origen de «Te he llamado por tu nombre» está en un viaje que realizó con su mujer a Jerusalén en 2023. Después de eso manifestó que para usted la fe “trata de otra cosa”. ¿Qué sentido actual le encuentra ahora a las creencias religiosas?

Para mí, la fe cristiana es una vivencia íntima, una búsqueda sincera de luz, camino y propósito. Es una forma de estar en el mundo guiada por la bondad. Así que sí, le encuentro todo el sentido, más necesario que nunca en estos momentos.

Tras dos libros ambientados en el renacimiento italiano, y uno a inicios de la Segunda Guerra mundial. ¿Por qué se decanta ahora por este capítulo de la Biblia en concreto?

Tras mi primer viaje a Jerusalén, a principios de 2023, supe que quería contar una historia ambientada en ese lugar y con Jesús de Nazaret, el personaje más fascinante de la historia y su época, como telón de fondo.

A través del amor y la misericordia, su protagonista Jacob descubre el mensaje de Jesús. ¿Son posibles estos sentimientos en un mundo que cada vez está más fragmentado por genocidios como el de Palestina?

Sí, sí lo creo. Posibles y necesarios. En la novela el vehículo es Jesús de Nazaret, quien padeció, sufrió, murió y aún así perdonó y amó. Creo ese es el camino en la vida real. Creo en la esperanza de tener un mundo en paz.

«Te he llamado por tu nombre» y sus anteriores obras literarias se caracterizan por ser novelas históricas. ¿Por qué se decidió en un principio por este género en concreto?

Me apasiona la historia, consumo novela histórica, adoro contar historias y me encanta aprender durante el proceso de investigación. Y, lo más importante, cuento con el apoyo y la confianza del editor.

¿Qué expectativas tiene de su presentación en la librería Miranda de Bueu, en la que le acompaña el autor Rodrigo Costoya?

Cualquier presentación es especial y estaré algo nervioso , porque quiero hacer todo lo posible para que la gente esté cómoda y a gusto. Y además, si al ser en Galicia, la tierra de mi mujer (la periodista Patricia Pardo), tiene un componente aún más dulce. A las librerías hay que apoyarlas, siempre. Son un elemento imprescindible en la literatura. Sin los libreros, los escritores podemos ser más o menos, pero no llegamos. Ellos son los que continúan la pasión del arte de contar historias. A Rodrigo le conocí hace poco, y solo puedo decir que es uno de los escritores más generosos que conozco y de los que más aman la literatura. Así só, puedo afirmar que es todo un honor el lugar y la compañía.