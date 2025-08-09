Amancio Ortega y el «Valoria B» llegan a la ría de Aldán
El yate del fundador de Zara e Inditex se ha dejado ver por fin delante de la playa de Arneles
Y finalmente llegó. Este sábado el Valoria B se dejó ver en la ría de Aldán, fondeado delante de la playa de Arneles. El barco del fundador de Zara y del grupo Inditex, Amancio Ortega, es un habitual de esta época del año en esta zona del litoral de Cangas, pero hasta la fecha no había acudido a su cita.
Una ausencia tan prolongada llamaba la atención en la ría de Aldán, más aún con el buen tiempo y calor de los últimos días. El Valoria B tiene su puerto base en Sanxenxo y en lo que va de verano sus salidas se limitaron a escapadas puntuales a Ribadeo en el mes de junio, con la hija del empresario y actual presidenta de Inditex a bordo, Marta Ortega.
La presencia de Amancio Ortega y su familia en Aldán es un clásico del verano, aunque siempre con su deseo de pasar desapercibido y guardando su intimidad. Hasta la fecha una de las últimas apariciones públicas del fundado de Zara fue a mediados de julio en el Campeonato de Saltos de Casas Novas, en Arteixo, donde su familia es la anfitriona del evento.
