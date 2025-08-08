Viéitez confía en que este sábado arranquen las obras en los campos del keniata

El concejal de Deportes de Moaña, Rubén Vieítez, asegura que hoy viernes se va a proceder al acta de replanteo e inicio de la obra de los trabajos de reforma de los campos de fútbol-7 de los colegios de Seara y de Reibón, que ejecutará la empresa Limonta Sport.

El PP precisamente criticaba estos días la tardanza del gobierno en el inicio de estos trabajos y el incumplimiento de los plazos de ejecución, ya que las obras debían estar rematadas antes del inicio del curso escolar

Viéitez asegura que en la reunión de la junta de gobierno del pasado lunes ya se aprobaron los planes de seguridad y salud, la gestión de residuos y el de calidad que se validaron la semana pasada por el arquitecto técnico del Concello. Añade que a partir de la firma, la empresa ofertó un plazo de dos meses para la ejecución de la obra y desde la Limonta trasladaron al Concello que los trabajos «podrían comenzar este sábado». Dice que desde el Concello trataron de agilizar todos los plazos administrativos al máximo posible, siempre «ajustados a lo que marca la ley de Contratos del Sector Público». Explica que el retraso en la licitación vino dado por la demora de la autorización sectorial de la Consellería de Educación para la última reforma del proyecto, solicitaba en enero y recibida a finales de abril, ya que el resto de autorizaciones llegaron en tiempo y forma. También la empresa tuvo que hacer una justificación en la baja del precio para poder firmar el contrato. Espera que los trabajos se desarrollen de la mejor manera haciendo que el impacto en el inicio del curso escolar sea el menor posible.