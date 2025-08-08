Vecinos de la travesía de A Martinga esperan desde hace años por su arreglo
El Concello les trasladó que ya está en proyecto, a la espera del permiso de Patrimonio
REDACCIÓN
Moaña
Vecinos de la travesía de A Martinga, que es una calle peatonal que conecta Ramón Cabanillas con la parte baja de Moaña, en Concepción Arenal, llevan años solicitando al Concello su acondicionamiento. Es una calle que utilizan centenares de personas, principalmente jubilados, para acudir al mercado, y el camino lleva años en estado crítico, con un irregular pavimento que provoca caídas e inconvenientes. El pasado 29, dos vecinas, como portavoces, se entrevistaron con el teniente de alcaldesa . El representante del gobierno les trasladó que el arreglo está proyectado, a la espera de aprobación por Patrimonio de la Xunta y que esperan poder iniciar los trabajos a finales de año.
