Vecinos de Darbo retoman la municipalización del cementerio privado

Vecinos de Darbo retoman una iniciativa que tenía el visto bueno de la junta de gobierno de 2022 y que por uno u otro motivo quedó paralizada: la municipalización del cementerio de Darbo. Ayer acudió al concello un grupo de vecinos de esta parroquia a hablar con la concejala de Obras y Servicios, la socialista Sagrario Martínez, para abordar la cuestión. Aseguran que la empresa que construyó los nichos no tiene inconveniente en abrir este proceso y que la mayoría de los propietarios apuestan por esta vía, que es la que se siguió también en Coiro. Primero, la empresa tiene que ceder los terrenos al Concello y los propietarios realizar una cesión al concello de sus nichos, para después la administración municipal realizar cesiones por 99 años de los mismos. La propuesta del año 2022 fue presentada en su día por el que era concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Eugenio González, que en la actualidad es concejal de Deportes y continúa en el PSOE. La iniciativa se apoyaba en la disposición adicional primera de la Ley de Sanidade Mortuoria. De esta forma, el camposanto construido en 1990 por la empresa Canycos S.L. sería cedido al Concello de Cangas por un periodo de 99 años, prorrogables por otro santos. La concejala socialista Sagrario Martínez trasladó a la asesoría jurídica del Concello la petición de los vecinos. El proceso de regularización es largo y debe pasar por varios filtros. El primero es el de Sanidade. En su día, los inspectores de la consellería realizaron ya un informe de las instalaciones. La empresa construyó 1.708 nichos, 60 más de los que aparecen en el proyecto.