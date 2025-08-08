«La etapa premenstrual alimenta nuestras canciones»

Jade4 es un grupo musical cuyos orígenes se remontan a Lugo en el año 2022. Se trata de un trío compuesto por Lucía Castro (voz y bajo), Nuria Gómez (voz y guitarra) y Uzal de Río (batería). Sus canciones se diferencian por mezclar el rock con el indie, el pop y la electrónica. Mañana a las 20:00 horas abre los conciertos en el escenario de Ojea.

-Este 4 de abril publicaron “Necesito 4 minutos”, su primer EP. ¿Cómo ha sido el proceso creativo de este primer trabajo?

-Parte de la composición de ese EP fue bastante improvisada. No fue nada planeado, simplemente nos dedicábamos a trabajar con las canciones que íbamos trayendo a la sala de ensayo y probando cosas nuevas para buscar aquello en lo que nos sentíamos más cómodas. Ahora mismo podemos decir que hemos evolucionado mucho desde entonces y gracias a ello.

-En junio salió el cortometraje y videoclip “Dificultades técnicas”, de las cuales son protagonistas y banda sonora. ¿Cómo recuerdan esta colaboración con el Tic-EIS de Lugo?

-Pues la verdad es que fue una experiencia muy positiva para nosotras, sobre todo porque supuso la oportunidad de tener por primera vez un videoclip de una de nuestras canciones. Además, lo pasamos genial durante el rodaje y la gente de la escuela nos acogió como a unas más.

-¿Cuáles son sus referentes a nivel gallego?

-Diríamos que Battosai, Grande Amore, Copa turbo y Disco las palmeras, aunque estos últimos no están en activo.

-Su sonido en ocasiones es clasificado como “rock premenstrual”. ¿Por qué eligieron este estilo en concreto?

-Esta definición de estilo es fundamentalmente irónica, pero creemos que “premenstrual” define bastante bien un momento en el que los sentimientos se multiplican y todo afecta el triple. Es decir, son esos instantes más sensibles en los que nos sale escribir y los que alimentan nuestras canciones.

-¿Ven posible vivir únicamente de la música?

-No es algo que nos importe ahora mismo, a nivel de viabilidad sabemos que es algo complicado, pero no lo hacemos con ese objetivo. Es algo que disfrutamos, nos encanta tocar en directo, crear música y vivir las experiencias que derivan de ello. Si eso en algún momento nos lleva a poder vivir de ello sería genial, si no, lo seguiremos haciendo hasta que nos aburramos, si es que en algún momento llega ese día.

-Con su actuación en el Satur-day Fest es su primera vez tocando en O Morrazo. ¿Qué expectativas tienen de este estreno sobre el escenario de Cangas?

-La verdad es que tenemos muchísimas ganas, el festival del Saturday-fest es un proyecto chulísimo y pinta muy bien. Siempre nos hace mucha ilusión tocar, aunque sobre todo en nuevos escenarios. Además, apenas hemos tocado en la provincia de Pontevedra, así que lo estamos deseando.