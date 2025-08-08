A Rúa inicia el plan de desbroces de Cangas, con medios manuales

La acumulación de trabajo en varios concellos ha trastocado los planes de la empresa Otero Forestal para desbrozar 275 kilómetros de carreteras y caminos municipales de Cangas desde el 1 de agosto, por importe de 140.000 euros. Una cuadrilla de operarios contratados ha comenzado las tareas de limpieza en viales interiores del entorno de A Rúa, con unos días de retraso y de momento con medios manuales, a la espera de que llegue la maquinaria para afrontar los de mayor enjundia. Será a partir del día 18, señala la concejala de Obras e Servizos, Sagrario Martínez, tras hablar con la adjudicataria, y los tramos preferentes son el entorno del centro de salud y la avenida de Lugo, entre el campo del Alondras y el cementerio de Coiro.

El Concello de Cangas recibe, a diario, quejas vecinales por acumulación de maleza en espacios públicos que dificultan el tránsito y ponen en peligro a peatones y conductores. La edila reconoce que las necesidades son muchas, tanto en el centro urbano como en las parroquias de Aldán, Coiro, Darbo y O Hío, pero aclara que ahora solo es cuestión de tiempo, pues los trabajos están contratados y se ejecutarán hasta finales de septiembre. A continuación está previsto una «segunda pasada» para corregir carencias y mejorar lo ya realizado, conforme a lo acordado con los colectivos sociales.