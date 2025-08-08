Padres de Reibón insisten en la pérdida del plurilingüismo

La Asociación de Nais e Pais (ANPA) A Xunqueira del colegio de Reibón, en Moaña, sale al paso de la respuesta de la consellería a sus críticas por el recorte docente en inglés y dice que los números no mienten, que con el profesorado asignado no se pueden cubrir todas las horas de inglés necesarias para cumplir con el proyecto plurilingüe del centro. La Consellería de Educación, por contra, sí lo garantiza.

«A necesidade de docentes para cubrir as horas lectivas en inglés é tan certa coma a necesidade dunha reforma integral do centro e un novo parque infantil, que non poña en perigo a integridade dos menores», señalan desde la ANPA, que indica que los datos aportados por la consellería no concuerdan con las necesidades reales del centro. Dice que el CEIP Reibón requiere de 14 sesiones semanales para impartir educación plástica y visual en lengua inglesa, como establece su proyecto plurilingüe y con el personal asignado no es posible: «Parte do persoal que a consellería inclúe como docentes con perfil de inglés está desempeñando labores administrativos dentro do equipo directivo, co que non se lles pode asignar máis carga docente da que xa teñen. Por moito que insistan dende Educación, os datos non menten».

Explican que la comparativa con el curso anterior evidencia una reducción significativa del personal, especialmente en el ámbito plurilingüe. El curso pasado había 4 docentes con perfil de inglés en Primaria (3 dedicados a grupos y 1 en la dirección) y había un docente itinerante dos días por semana en inglés y otro para apoyo en infantil, lo que permitía cubrir las áreas de Plástica y reforzar la atención a la diversidad. Para el próximo curso, la dotación fue reducida a 3 con perfil de inglés y no se asignan los dos refuerzos parciales por lo que no se pueden cubrir las 14 sesiones de plástica en inglés.

Desde la Anpa también dicen que la reducción de docentes es tan cierta como la mala situación y deterioro del centro que tiene más de 50 años: "O centro está vello, deteriorado e obsoleto en moitas áreas, practicamente igual que cando estudamos nós, nais e pais do alumnado actual. Subsanando problemas con “parches” que non responden ás necesidades de renovación das infraestructuras. Ademais carece dun parque infantil e unha área de xogo axeitados. Faltan elementos de xogo e os que hai están tan deteriorados que poñen en risco a integridade dos menores. Os nenos e nenas de Reibón, o colexio máis antigo de Moaña, teñen os mesmos dereitos a recibir educación de calidade, nun centro adecuado, que o resto de cativos da vila".