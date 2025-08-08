La modificación puntual en trámite supone una profunda actualización de las Normas Urbanísticas de Cangas

La modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Cangas que plantea del Concello, y cuyo estudio de impacto ambiental está ahora en periodo de alegaciones, tiende a ofrecer soluciones al problema urbanísticos que aparecen todos los días por el departamento. Hay que recordar que las Normas Subsidiarias de Cangas son del año 1994 y que ya hubo varias leyes del Suelo de Galicia, por lo que en muchas ocasiones se entra en contradicción.

El Concello de Cangas quiere aclarar que la modificación puntual actualmente en tramitación no tiene por objeto dar respuesta a un caso concreto, como puede ser en de la calle Noria, sino que supone una actualización integral de las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes desde 1994 y son las que rigen el urbanismo del municipio cangués.

Esta actualización abarca todo el ámbito municipal y tiene como finalidad adaptar estas normas a la legislación urbanística autonómica vigente, especialmente a la Lei do Solo de Galicia. Se trata de una medida que, como señala el Concello, ya tienen adoptados otros concellos gallegos, dado que las Normas Subsidiarias de hace más de 30 años provocan hoy en día numerosos conflictos con la normativa autonómica, lo que genera problemas e inseguridad jurídica en la tramitación urbanística.

Desde el Concello de Cangas se señala que mientras no se apruebe un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), esta modificación puntual representa la vía más ágil y efectiva para resolver los problemas urbanísticos reales y urgentes que afectan a los vecinos. Cabe destacar que la propuesta fu consensuada y arobada por toda la corporación municipal, con el respaldo de todos los grupos políticos, lo que demuestra un compromiso conjunto por mejora la ordenación urbanística de Cangas.

El gobierno local manifiesta que seguirá trabajando con la responsabilidad y sentido común para dotar a Cangas de un urbanismo actualizado, legal y adaptado a la realidad actual. También sostiene que el consenso es la única vía para abordar una modificación de tanta envergadura como la que se propone ante la Xunta de Galicia. En este sentido, desde hace meses que todos los grupos de la corporación municipal van de la mano para desbloquear el urbanismo sujeto a unas normas que ya están obsoletas en muchas cosas. Es una fórmula que es mucho más rápida que la de la aprobación de un Plan Xeral, que tampoco esta vez, en este mandato, va todo lo rápido que se quisiera, incluso se podría decir que permanece parado, no se sabe muy bien por la desidia de la propia empresa, Monsa, o porque el gobierno local prioriza trabajos como el de la modificación puntual que se aborda ahora.

La alcaldesa de Cangas , Araceli Gestido (BNG), llamaba ayer la atención sobre el buen comportamiento que todos los grupos políticos habían mantenido en este asunto. Si la Xunta de Galicia aprueba la modificación puntual se desbloquearán muchos asuntos y también se dinamizará la construcción.