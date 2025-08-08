Moaña inicia hoy dos días de Festival de Jazz

Moaña arranca hoy la novena edición de su Festival de Jazz que se celebra a lo largo de dos días con actuaciones en el arbolado de A Xunqueira, frente a la playa. El pasado fin de semana ya fue la antesala del jazz en la localidad con la actuación de Sara Gimeno en la sesión vermú en el eirado de Seara y presentación del festival por la noche con Airiños Soundpaiting Experience.

El cartel del festival incluye para hoy a las 21:30 horas la actuación de Javier Marcos Trío y a las 22:30 de la Orquesta Galega de Liberación con jamm session. Mañana sábado a las 12:30 actúa en sesión vermú La Yuca. A las 21:30 se sube al escenario Nuno Ferreira Quartet y a las 22:30 Yago Vázquez Trío para seguir con jamm session.