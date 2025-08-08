Moaña audita su red para evitar fugas de agua

En medio de esta falta de lluvias con la que empieza a hablarse de las primeras restricciones a los usuarios, los Concellos trabajan en la mejora de sus redes de abastecimiento, como es el caso de Moaña. El gobierno del BNG de Moaña ha procedido a adjudicar a la misma concesionaria de la red de abastecimiento y saneamiento en el municipio, Aqualia, la auditoría de la red del agua para evitar fugas en el suministro, por 14.883 euros y con cargo a una subvención de 12.000 euros que había solicitado el Concello al amparo de una orden de febrero con ayudas de la Xunta, a través de Augas de Galicia, para minimizar las pérdidas de agua. Con estos trabajos, que tienen un plazo de ejecución de dos meses, se podrá conocer cuánta agua se pierde en el camino en este concello, que la recibe, mediante un emsario submarino en la ría, del embalse de Eiras en Vigo y de dos captaciones subterráneas en A Fraga y en Broullón.

Según la memoria elaborada por el Concello para adjudicar el contrato, el dispositivo de medición del volumen comprado por el Concello se realiza en dos contadores: uno en la entrada al depósito de Ameixoada y otro instalado en la derivación existente en O Con. El Concello no dispone de estación potabilizadora y cuenta con 6 depósitos de almacenamiento de agua: el de cabecera de Abelendo con capacidad para 2.000 metreos cúbicos; otro de cabecera en Berducedo, con 800; y los de distribución de Ameixoada, con 3.000;Outeiro, con 500; Broullón, con 270 y Piñeiros, con 450. También dispone de 5 estaciones de bombeo: Ameixoada que bombea a Outeiro; Abelendo que coge el agua general de la tuberíade Vigo y la bombea al depósito ; el de Berducedo que coge el agua de la red de Ameixoada ; el de Piñeiros, que la toma de la salida del depósito de Abelendo y la hace circular al depósito de Os Piñeiros y el de Broullón que coge el agua dela red de O Piñeiros.

Ubicación de depósitos de agua potable en Moaña. / Fdv

Moaña cuenta con un sistema de distribución de 100 kilómetros de canalizaciones, con dos conductores generales de 200 y 400 mm de diámetro y red de distribución de entre 150 a 50 mm. El muniicpio cuenta con un total de 2.944 acometidas para un total de 6.289 clintes de abastecimiento. De su población total de 19.474 habitantes, tiene una población abastecida de 14.642. Por parroquias, en Domaio son 1.299 de sus 2.047 habitantes; en Meira 1.007 de 3.927; en San Martiño son 1.730 de 1957; en la parroquia del Carmen, 5.316 de 6.254; y en Tirán figura la totaldaid de los 4.466 habitantes.

Depósitos de agua en la parte alta de Moaña. / Fdv

En la auditoría se realizará un balance hídrico de todo el sistema, el agua captada, la registrada y el agua no registrada y se realizará un plan de actuaciones para 4 años.