Marina Meira bate récords con un yate de 32 metros

El empresario vigués Rubén Pérez, con más de veinte años de experiencia en el mundo de la náutica, lleva cuatro años gestionando la marina del muelle de Meira, que adquirió en 2020 a su anterior propietario, el moañés Manuel Parcero, y la dotó con una de las grúas de travelift más grandes de Galicia, junto a la d e la ría de Arousa. La semana pasada asegura que Marina Meira batió su récord subiendo uno de los barcos más grandes, un yate de 32 metros de eslora, de un conocido empresario, que fue sometido a labores de mantenimiento durante una semana y el miércoles fue de nuevo botado al mar. La presencia del yate llamaba la atención por su tamaño y atrajo a muchos curiosos.

Otra imagen del barco en la grúa. | FdV

Rubén Pérez asegura que la grúa la adquirió hace algo más de un año y con ella se especializan en grandes esloras para ser un referente como varadero en la ría de Vigo para trabajos de mantenimiento de los barcos y reparaciones. El travelift puede subir hasta 130 toneladas y llegar a los 35 metros de eslora.

El empresario hace un balance positivo de estos cuatro años en Meira en donde trabajan con los barcos del cerco y muchos bateeiros, además de yates como el que han tenido esta última semana y recientemente también pudieron subir uno de los veleros más grandes de la ría, procedente de Baiona. Rubén Pérez puede decir que la marina de Meira cuenta con el mayor travelift de la ría de Vigo. Reconoce que en Galicia el tiempo no acompaña mucho para este tipo de trabajos, con unos inviernos muy largos.