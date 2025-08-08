Mar aprueba dos proyectos de Moaña dentro del Galp

La Consellería de Mar ha aprobado cinco nuevos proyectos gestionados por el Grupo de Acción Local Pesquera Galp Ría de Vigo-A Guarda, entre los que figuran dos en Moaña.

Para este municipio está aprobado el proyecto de implementación de un software informático para el cumplimiento de las normativas de etiquetado y trazabilidad, promovido por la Cooperativa Cíes Artesanáis Sociedade Cooperativa Galega,con más de 19 años de experiencia en el sector de la pesca costera artesanal. Por otro lado, se aprobó también el proyecto de la Cofradía de Pescadores San Martiño denominado «Moaña 2.0» para la adquisición de un vehículo eléctrico que reduzca las emisiones de C02. También se realizarán tareas de divulgación de la economía azul y circular, como la puesta en valor del marisqueo como oficio y de los productos que comercializa el pósito.