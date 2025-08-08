O Rompeolas
El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
¡Ay los de Augas Limpas! Estaban ayer en las dependencias municipales, concretamente en la sala de comisiones, con el edil de Medio Ambiente y la alcaldesa, Araceli Gestido. Cierto que solo eran dos. Pero agotaron todos los tiempos muertos.
A falta del Valoria de Amancio Ortega, ayer apareció de forma enorme por la ría de Aldán el barco Jura II, de 38 metros de eslora y, supuestamente, destinado a transportar turistas. La embarcación es de las Islas Cook. ¡Aldán mucho atrae!
