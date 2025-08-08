El gobierno busca zonas para aparcar en el casco histórico
El tripartito también se reunió con vecinos para mejorar la limpieza en calles como Berbetaña
Cangas
El gobierno local mantiene reuniones con los vecinos del casco histórico de Cangas con el propósito de encontrar zonas de aparcamientos, de las que ahora mismo carecen. De momento, la exigencias de algunos propietarios con fincas son demasiado altas. El tripartito también trabaja en mejorar la limpieza del casco histórico. En este sentido mantuvo también encuentros con los vecinos de la calle Berbetaña. El nuevo vehículo de limpieza echará tiempo en la zona.
