«Donald Trump está poniendo patas arriba al papel de EEUU en el mundo»

Cristina Olea presentó ayer «La gran fractura americana» (La esfera de los libros) con la librería Miranda en el Centro Social do Mar de Bueu a las 21:00 horas, acompañada de su compañero de profesión Jordi Tomás. En este libro analiza en profundidad la situación convulsa por la que pasa actualmente Estados Unidos, protagonizada por el gobierno presidido por Donald Trump. La obra deriva de su experiencia como corresponsal en Washington para RTVE, tras haber realizado prácticas en FARO en 2003.

-Una de las historias que cuenta en el libro habla sobre los efectos de las drogas como el fentanilo que, debido a su potencia, llega a ser mortal para sus consumidores. ¿Cual es la situación actualmente en las calles de Estados Unidos?

-La epidemia de los opioides es una historia devastadora y también es una historia muy americana, es una de las heridas abiertas del país. Tiene mucho que ver con la avaricia de las empresas farmacéuticas, porque todo empezó cuando millones de estadounidenses se engancharon a las pastillas para el dolor. Algunas farmacéuticas se hicieron ricas recetando pastillas que eran muy adictivas. Algunos pacientes empezaron a morir de sobredosis. Otros se hicieron adictos y de las pastillas pasaron a la heroína y después al fentanilo, otro opioide, más barato, más potente, más adictivo y más letal. Algunos barrios de grandes ciudades de Estados Unidos se han convertido en supermercados de fentanilo al aire libre. Ahí la crisis es muy visible. Pero también se vive en las casas, a puerta cerrada. Cristina, una de las protagonistas del libro, encontró a su hijo muerto de una sobredosis accidental, encima de su cama.

-Una de las medidas que caracterizan al gobierno de Trump son los altos aranceles que ha impuesto a los países extranjeros. ¿Cuáles prevé que vayan a ser los efectos a nivel mundial?

-Donald Trump ha dado un vuelco a casi todo, también a la política exterior. Está poniendo patas arriba las relaciones comerciales, las alianzas tradicionales y el papel de Estados Unidos en el mundo. Los aranceles con los que está amenazando a prácticamente todo el planeta son los más altos en un siglo. Por eso la palabra que los periodistas repetimos más desde que volvió a la Casa Blanca es incertidumbre.

-¿Cómo gestiona su presentación en la librería Miranda de Bueu, conocida por sus eventos a los que suele acudir una gran cantidad de público?

-Escribí el libro en plena campaña electoral, cuando Estados Unidos se debatía entre Donald Trump y Kamala Harris. En aquel momento, no podía venir a España a presentarlo, no podía salir de Estados Unidos, porque estaba cubriendo las elecciones. Así que ahora estoy aprovechando mis vacaciones en Galicia para hacer una pequeña gira. Me hace mucha ilusión poder presentar mi primer libro en mi tierra.

«Hay que pensar qué necesita la gente»

-En anteriores entrevistas para FARO ha afirmado que “ a veces dedicamos tanto tiempo a contar lo que dice (Trump) que no tenemos tiempo de contar lo que hace”. ¿El periodismo en Estados Unidos está condenado a ser sólo un altavoz de las declaraciones que hace el presidente estadounidense?

-Yo vivo en Estados Unidos, pero hago periodismo en España, en Televisión Española.Para los periodistas que cubrimos la Casa Blanca, independientemente de nuestro país, el primer reto es elegir qué historia contamos cada día. Porque Trump nos inunda de anuncios inesperados y de exabruptos llamativos, y hay pensar qué necesitan saber los ciudadanos, cómo podemos informarles bien de todo lo que está ocurriendo sin abrumarlos. Otro de los grandes retos es encontrar tiempo para salir a la calle y contar los efectos que sus políticas tienen en la gente. Si los periodistas no hablamos de los ciudadanos, no estamos haciendo bien nuestro trabajo.