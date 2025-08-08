La Diputación adjudica a Construcciones Fechi la mejora peatonal del vial de A Magdalena-Aldán

La obra, con un presupuesto de 1,2 millones, tiene un plazo de ejecución de 10 meses

Rafael Domínguez en la presentación de los asuntos de la junta de gobierno en la Diputación.

Rafael Domínguez en la presentación de los asuntos de la junta de gobierno en la Diputación. / Fdv

Cristina González

El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, confirmó hoy la aprobación de la adjudicación a la empresa Construcciones Fechi S.L.de las obras de mejora de la movilidad peatonal en la carretera EP-1002 A Magdalena-Aldán, en Cangas. Se trata de una de las obras más demandadas por los vecinos que llevaban años esperando por ellas y que finalmente el gobierno que preside Araceli Gestido, logró sacar adelante con la cesión de los terrenos, cuya tramitación retrasó esta adjudicación.

El presupuesto de los trabajos es de 1,2 millones de euros, de los que la Diputación financia el 80% y el Concello el 20% restante, a través de un convenio de colaboración.

La junta de gobierno del organismo provincial dio el visto bueno a la adjudicación de esta obra, con un palzo de ejecución de 10 meses. Domínguez destacó que con estos trabajos “melloraranse as condicións de seguridade e mobilidade para peóns e vehículos nun tramo de 1.850 metros desta estrada nos que se construirá unha senda peonil, se implantarán zonas de convivencia e se mellorarán os servizos afectados pola execución das obras”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents